В России закрывают границы для военнообязанных

Главное: В России начинают закрывать границы для мужчин. Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину запрещается выезд из РФ.

Детали: В России хотят ввести электронные повестки. Кроме того, чиновники готовятся запретить мужчинам выезжать за пределы РФ до явки в военкомат. Об этом сообщает Госдума РФ.

Российские депутаты подготовили поправки к законодательству о военном учете. Так, россиянам могут запретить выезд за границу с момента вручения повестки к явке в военкомат.

Также Госдума хочет, чтобы повестки можно было вручить не только лично военнообязанному, но и письмом или электронно на российском государственном портале «Госуслуги».

В Кремле уже поспешили успокоить россиян по поводу повесток. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «законопроект об электронных повестках не вызовет панику и волну эмиграции».

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