Остапу Ступке избрали меру пресечения за «пьяное» ДТП

Главное: Суд избрал меру пресечения актеру Ступке. Остап Ступка буде находиться под ночным домашним арестом до 5 июня включительно, отметили в прокуратуре.

Детали: Суд отправил под ночной домашний арест известного актера Остапа Ступку, который стал участником ДТП в Киеве. Об этом сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде в четверг, 6 апреля.

«Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июня включительно», — сказала представитель надзорного ведомства.

Кроме того, суд обязал подозреваемого:

— не отлучаться с места жительства;

— прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову;

— сообщать следователю об изменении места жительства, регистрации, работы или средств связи;

— не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя.

В тему: Актер Остап Ступка устроил «пьяное» ДТП в Киеве.