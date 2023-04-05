Актер Остап Ступка устроил «пьяное» ДТП в Киеве. Есть пострадавший

Главное: Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали.

Детали: Украинский актер Остап Ступка ночью 4 апреля совершил ДТП в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщается 5 апреля на сайте «Обозреватель» со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Ступка, отмечается в публикации, на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина.

«Авария произошла на улице Федорова. Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство», — цитирует собеседника «Обозреватель».

Отмечается, что 38-летний мужчина из Mitsubishi «получил серьезные травмы и был госпитализирован».

О ДТП с участием Ступки также сообщает ТСН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Во время проверки его на состояние опьянения прибор показал 1,62 промилле (при разрешенном максимуме в 0,2 промилле)», — сообщает ТСН.

По информации журналистов, правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. 55-летнему Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

О ДТП также сообщается 5 апреля на странице Патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.

Представители Ступки пока не комментировали эту информацию.

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