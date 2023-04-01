Украинцам объяснили, изменились ли правила продажи рецептурных препаратов в аптеках

Главное: В Украине не изменились правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках. При этом добавляется электронный формат.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 1 апреля правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках не изменились. Об этом он поведал в эфире национального телемарафона.

Чиновник поведал: «Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился, электронный рецепт».

Отмечается: «Все остальные правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня такой, как и был до 24 февраля 2022-го года».

Министр добавил, что никакие новые препараты не добавили в рецептурную группу.

По его словам, не изменилась ситуация по усилению контроля отпуска.

Он подчеркнул, что ажиотаж и огромные очереди в аптеки в конце марта наблюдались только в Киеве, а в других регионах ничего такого не было: «Мы поговорили с дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов есть. Сегодня уже идут поставки».

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