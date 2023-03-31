Словения поможет Украине восстановить один из городов

Главное: Словения обещает помощь Украине. Страна хочет внести свой вклад в восстановление Изюма.

Детали: Изюм в Харьковской области, который сильно пострадал во время войны, поможет восстановить Словения. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Голоб.

Во время своего визита в Киев политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В его пресс-службе поведали: «Словения будет способствовать послевоенному восстановлении Украины. В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Роберт Голоб подчеркнул, что Словения готова внести свой вклад в реконструкцию города Изюм в Харьковской области».

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