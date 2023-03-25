В одесском храме УПЦ совершили панихиду для бездомных и нуждающихся

Главное: В Одессе в храме Божией Матери «Всех скорбящих Радость» совершили панихиду для нуждающихся и бездомных.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Марфо-Мариинской обители, панихида для социально незащищенных людей стала уже доброй христианской традицией в период Великого поста.

Сестры милосердия Марфо-Мариинской обители Одессы вместе с обездоленными, бездомными — всеми, кто много лет кормится в столовой для малообеспеченных людей на территории обители, помолились за покойных родственников, друзей, за тех, кого уже некому вспомнить.

Заупокойное богослужение совершил духовник обители и настоятель храма протоиерей Иоанн Гориа.

«Уже более 10 лет мы совершаем панихиды для обездоленных бедных людей, которых мы призываем прийти в Церковь и помолиться о близких. Часто, когда человек живет на улице, происходит разрушение личности, а после таких служб беспризорные чувствуют себя нужными, чувствуют себя людьми, у них возникает необходимость действовать, что-то делать», — считает отец Иоанн.

По словам священника, важно в каждом отверженном человеке увидеть Бога, постараться поддержать и помочь.

«У каждого в воспоминаниях навсегда остаются самые дорогие, которых уже нет рядом. Общая молитва получилась не бесконечно скорбной. А с любовью и надеждой на покой и примирение действительности с Вечностью, на Божью милость и прощение. Но главное, за что благодарили присутствующие, что к ним отнеслись как к людям», — поделился отец Иоанн Гориа.

После панихиды сестры милосердия раздали бездомным коливо и продукты.

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