Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В столице Социальный отдел УПЦ поддержал 200 семей переселенцев

В столице Социальный отдел УПЦ поддержал 200 семей переселенцев

Александра Кудрявцева
25.03.23 10:20
102
В столице Социальный отдел УПЦ поддержал 200 семей переселенцев

Главное: Сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви провели очередную выдачу гуманитарной помощи.

Детали: Продуктовые наборы были переданы при поддержке благотворительного фонда Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия «Мир вам», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає».

Сегодня многодетные семьи, переселенцы и инвалиды получили гуманитарную помощь в Киево-Печерской Лавре.

Гуманитарные наборы передали 200 семьям.

В гуманитарном наборе — 3 вида круп, макароны, мясные консервы, масло, сахар, чай, сгущенка или сладкий джем, стиральный порошок, мыло, шампунь.

По запросам пожилых людей выдаются средства гигиены, лекарства первой необходимости.

В тему: Нежинская епархия УПЦ отправила на передовую гуманитарный груз.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

22.03.23 23:32

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Посевная в Украине 2023: чего нам ждать?
24.03.23 18:56

Посевная в Украине 2023: чего нам ждать?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии
Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.03.23 17:07

В одесском храме УПЦ совершили панихиду для бездомных и нуждающихся
25.03.23 12:30

Стало известно, почему откладывается контрнаступление Украины
25.03.23 11:50

«Центр общественного здоровья» совместно с ГБР и под контролем Ключарева устраняют конкурентов, – СМИ
25.03.23 10:58

Арабы сняли уморительную пародию на Байдена
25.03.23 10:51

Байдена подняли на смех в парламенте Канады
25.03.23 10:42

НБУ существенно нарастил продажу валюты на этой неделе
25.03.23 10:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 169 890 солдат
24.03.23 17:51

Memento Mori: Depeche Mode выпустили 15-й альбом
24.03.23 16:53

В Севастополе слышна стрельба, — СМИ
24.03.23 16:36

Ученые рассказали об опасности депрессии для пожилых людей
25.03.23 12:30

Стало известно, почему откладывается контрнаступление Украины
25.03.23 10:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 169 890 солдат
24.03.23 16:53

В Севастополе слышна стрельба, — СМИ
24.03.23 15:52

Зеленский заявил о решающем этапе битвы за Украину
24.03.23 12:47

Еще 16 киевских улиц получили новые названия
24.03.23 11:37

«Всадники Апокалипсиса уже в пути»: Медведев сделал несколько громких заявлений по войне в Украине
24.03.23 09:22

ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки
24.03.23 09:08

Кривой Рог атаковали российские «мопеды»
23.03.23 22:42

Новая Каховка до сих пор под контролем россиян: информация об их уходе из города не подтвердилась
23.03.23 15:51

Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинцев
19.03.23 16:12

Летнее время в Украине: стрелки будем переводить 26 марта 2023
19.03.23 16:35

Оля Полякова рассказала, как уговаривала маму уехать из России
19.03.23 16:32

Лина Костенко отмечает сегодня день рождения - ей «сткунуло» 93
19.03.23 16:19

На UFC 286 встретились Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев, победил американец
19.03.23 19:14

Херсонская область обстреляна более 50 раз за сутки
19.03.23 18:05

В Киево-Печерской лавре УПЦ раздала гуманитарную помощь семьям переселенцев
19.03.23 15:54

Киево-Печерская Лавра должна принадлежать УПЦ, если ее отберут - это даст РФ аргументы для оправдания агрессии, - заявление
20.03.23 12:50

Си Цзиньпин уже сделал несколько заявлений в Москве
21.03.23 02:09

Учитель из США лишился работы по необычной причине
21.03.23 04:11

В Индии произошел очень странный инцидент
Фото и Видео
Арабы сняли уморительную пародию на Байдена
Арабы сняли уморительную пародию на Байдена
Арабы сняли уморительную пародию на Байдена
Арабы сняли уморительную пародию на Байдена
Байдена подняли на смех в парламенте Канады
Байдена подняли на смех в парламенте Канады
В Луцке женщина пыталась продать чужого ребенка за $30 тысяч
В Луцке женщина пыталась продать чужого ребенка за $30 тысяч
Стало известно, сколько населенных пунктов россияне разрушили на деоккупированной Херсонщине
Стало известно, сколько населенных пунктов россияне разрушили на деоккупированной Херсонщине
На Закарпатье утонул уже пятнадцатый уклонист, пытавшийся переплыть Тису
На Закарпатье утонул уже пятнадцатый уклонист, пытавшийся переплыть Тису
На новой форме сборной Греции по футболу заметили… свастику
На новой форме сборной Греции по футболу заметили… свастику
Макрон «вляпался» в скандал с часами
Макрон «вляпался» в скандал с часами
В России загорелся очередной завод
В России загорелся очередной завод
ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки
ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки
В Киеве у горе-матери отобрали пятимесячного ребенка
В Киеве у горе-матери отобрали пятимесячного ребенка
fraza.com
Новости блогосферы
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.