В столице Социальный отдел УПЦ поддержал 200 семей переселенцев

Главное: Сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви провели очередную выдачу гуманитарной помощи.

Детали: Продуктовые наборы были переданы при поддержке благотворительного фонда Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия «Мир вам», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає».

Сегодня многодетные семьи, переселенцы и инвалиды получили гуманитарную помощь в Киево-Печерской Лавре.

Гуманитарные наборы передали 200 семьям.

В гуманитарном наборе — 3 вида круп, макароны, мясные консервы, масло, сахар, чай, сгущенка или сладкий джем, стиральный порошок, мыло, шампунь.

По запросам пожилых людей выдаются средства гигиены, лекарства первой необходимости.

В тему: Нежинская епархия УПЦ отправила на передовую гуманитарный груз.