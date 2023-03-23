Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинцев

Главное: Исландия признала Голодомор геноцидом украинцев. За резолюцию по Голодомору единогласно проголосовали все присутствовавшие на заседании 48 депутатов парламента Исландии.

Детали: Исландский парламент Альтинг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины. Об этом сообщила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир в Twitter.

«Сегодня Альтинг признал искусственный голод зимы 1932-1933 годов геноцидом, совершенном тоталитарным правительством в Москве против народа Украины», — написала она.

Издание mbl.is уточняет, что за резолюцию по Голодомору единогласно проголосовали все присутствовавшие на заседании 48 депутатов Альтинга. Это были депутаты от всех партий, представленных в парламенте.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Исландию за принятую резолюцию.

«Благодарен Исландии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, за память миллионов украинцев, убитых московским режимом. Это четкий сигнал, что такие преступления не остаются безнаказанными и не имеют срока давности», — написал он в Twitter.

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