Турция пережила очередное мощное землетрясение

Главное: В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр толчков находился в районе Гексун.

Детали: Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в четверг, 23 марта, в провинции Кахраманмараш в Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Отмечается, что эпицентр толчков, зарегистрированных в 12.19, находился в районе Гексун. Очаг залегал на глубине 7 км.

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