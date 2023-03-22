Иверский монастырь УПЦ пострадал в результате обстрела Одесской области

Главное: В Одесской области в результате ракетного обстрела РФ три человека травмированы, получил повреждения Свято-Иверский монастырь. Начато расследование.

Детали: Украинские правоохранители начали расследование по факту ракетного обстрела, нанесенного российскими оккупантами по Одесской области во вторник вечером.

"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 21 марта 2023 около 19:50 российские военные нанесли ракетный удар по одному из районов Одессы", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в среду.

Уточняется, что в результате обстрела повреждены крыша и межэтажные перекрытия трехэтажного здания общежития на территории Свято-Иверского мужского монастыря. Выбиты стекла в нескольких близлежащих домах и монастыре.

"По предварительным данным, три человека получили травмы, одного из них госпитализировали. На местах событий работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, фиксирующие очередное военное преступление РФ", - подытожили правоохранители.