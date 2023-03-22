Россияне меняют цели обстрелов, — ГУР

Главное: В ГУР рассказали, как Россия меняет цели обстрелов. РФ постоянно ведет разведку гидротехнических сооружений, мостов через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставок оружия с Запада, отметил Вадим Скибицкий.

Детали: Страна-агрессор Россия постепенно переориентируют направления своих ударов с энергетики на военные объекты и логистике. Об этом сказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина.

Он вспомнил о последних удары беспилотниками в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта.

«Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворивском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации», — заявил Скибицкий.

Он отметил, что за зиму российским агрессорам так и не удалось разрушить украинскую энергосистему благодаря энергетикам, ВСУ, скоординированной работе всех министерств и ведомств.

«Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок», — допустил Скибицкий.

По его словам, удары по нефтебазам подтвердили то, что враг будет пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые необходимы Украине для успешного ведения боев. А энергетика останется среди целей врага.

«Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические — те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и т.д.», — говорит Скибицкий.

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