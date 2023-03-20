Рада уволила сразу трех министров

Главное: ВРУ отправила в отставку трех министров. Речь идет о Сергее Шкарлете, Павле Рябикине и Михаиле Федорове.

Детали: Верховная Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Решение об отставке Шкарлета поддержали 295 нардепов.

Также Верховная Рада Украины отправила в отставку еще двух министров. Речь идет о Павле Рябикине и Михаиле Федорове.

Павел Рябикин занимал должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Также в отставку отправили вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Известно, что Михаила Федорова назначат на новую должность. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Гончаренко отмечает, что кандидатуру Федорова на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании.

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