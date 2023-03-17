В Черном море замечен стратегический дрон США

Главное: США запустили еще один дрон в акваторию Черного моря. RQ-4 Global Hawk направляется сторону северо-восточного побережья Кавказа.

Детали: США направили новый разведывательный беспилотник в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar в пятницу, 17 марта.

Речь идет о стратегическом разведывательном беспилотнике RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10. Он взлетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в Средиземном море, несколько часов кружил в воздушном пространстве Румынии, а затем таки зашел в морскую акваторию.

Сейчас RQ-4 Global Hawk направляется сторону северо-восточного побережья Кавказа. За этим полетом наблюдают более 18 тысяч человек.

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