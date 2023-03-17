Священники УПЦ доставили гуманитарный груз на передову военным ВСУ и мирным жителям

Главное: Миссия Милосердия Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви с 13 по 16 марта посетила горячие точки в зоне боевых действий.

Детали: Во время очередной благотворительной миссии священники передали гуманитарную помощь защитникам Украины, жителям прифронтовых населенных пунктов Кураховского, Угледарского, Изюмского, Марьянского районов, жителям и беженцам Святогорской лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела.

«Главный смысл поста — не просто воздержание в пище, а воздержание от греха, деятельная помощь ближнему. Пост — время милосердия, когда средствами, которые жертвуем, мы помогаем нуждающимся, делимся ради Христа со всеми, кому тяжело. Это и есть настоящий пост. Благодарны всем, кто поделился своей поддержкой», — отметил глава отдела социального служения и благотворительности Киевской епархии УПЦ протоиерей Андрей Дворовой.

Жителям населенных пунктов, пострадавших от боевых действий, и беженцам была передана одежда, одеяла, лекарства, продукты, детское питание.

Также священники Миссии посетили защитников Украины и передали окопные свечи, энергетики, теплые вещи, медикаменты, продукты питания.

В миссии принимали участие заместитель председателя синодального отдела по гуманитарным вопросам и благотворительности протоиерей Константин Дворовой, глава отдела благотворительности и социального служения Киевской епархии протоиерей Андрей Дворовой и верующие Украинской Православной Церкви.

В тему: Одесские волонтеры УПЦ доставили помощь на передовую.