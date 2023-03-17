Одесские волонтеры УПЦ доставили помощь на передовую

Главное: В Одессе священники и волонтеры Украинской Православной Церкви собрали помощь на передовую военным ВСУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, на фронт отправили готовые блюда и продукты питания.

«Наш друг и известный одесский ресторатор Андрей Заричанский вместе со своей семьей и друзьями собрал очередную партию помощи нашим солдатам и везет лично на линию фронта одесские вкусности. К этой доброй инициативе присоединилась команда Одесской епархии УПЦ „ДоброОбъединяет“. Многие сегодня заявляют о своем патриотизме, мы же молча делаем дело любви. Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал, что „патриот — это тот, кто приносит пользу своей стране и желает ей добра“. Сегодня мы отправляем не просто вкусные угощения, но частичку нашей любви. Пусть Господь сохранит наших воинов», — поделились в Одесской епархии.

Как сообщалось ранее, верующие УПЦ Одесской епархии собрали продуктовые наборы для ВСУ.

Участие в комплектовании продуктовых наборов на передовую приняли дети одесских священников.

В тему: В Одессе верующие УПЦ собрали продуктовые наборы для фронта.