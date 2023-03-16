Священники УПЦ Волыни доставили гуманитарную помощь в Изюм

Главное: Священники Владимиро-Волынской епархии Украинской Православной Церкви доставили гуманитарную помощь в Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюма.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии, в гуманитарный груз вошли кухонная утварь, теплые вещи, крупы, овощи, средства гигиены и генератор.

Груз встретил епископ Изюмский и Купянский Иоанн и духовенство собора.

Управляющий епархией выразил благодарность Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, митрополиту Владимиру, духовенству, верующим Волынской и Луцкой епархий и всем неравнодушным, приобщившимся к сбору вещей необходимых тем, кто потерял дома и имущество.

«Помощь сегодня нужна во всем. Сегодня мы особенно чувствуем поддержку наших собратьев, которые интересуются нашими потребностями и с радостью везут все, в чем есть потребность людей» — отметил владыка Иоанн.

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