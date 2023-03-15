В Кремле отреагировали на инцидент с американским беспилотником

Главное: В Кремле назвали «исчерпывающим» заявление российского Минобороны об инциденте с американским дроном. Российские самолеты никакие вооружения не применяли, физического контакта не было, уверяет Дмитрий Песков.

Детали: Президенту России Владимиру Путину доложили о том, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 15 марта.

Журналисты спросили у него, связывалась ли Россия с руководством США в связи со случившимся.

«Если вы имеете в виду высший уровень — нет, никаких контактов не было. Вопрос, докладывали ли — он, по меньшей мере, странный. Как вы себе представляете, что главе государства и верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Ну, конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали», — сказал Песков.

Он назвал «исчерпывающим» заявление российского Минобороны об инциденте с американским дроном.

«Я предлагаю вам ориентироваться на заявление Министерства обороны, в котором четко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было, — сказал он. — Что касается двусторонних отношений, мы знаем, что они находятся в низшей точке, весьма плачевном состоянии, но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге».

Песков подчеркнул, что «Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас».

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