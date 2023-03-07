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Новости > 10 польских танков Leopard прибудут в Украину уже на этой неделе

10 польских танков Leopard прибудут в Украину уже на этой неделе

Агата Кловская
07.03.23 15:49
128
10 польских танков Leopard прибудут в Украину уже на этой неделе

Главное: Уже на этой неделе в Украину прибудут из Польши 10 танков Leopard 2. Также Польша готова запустить сервисный центр, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков.

Детали: Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2 уже на этой неделе. Об этом сказал министр обороны Польши Мариуша Блащака, сообщает Bloomberg во вторник, 7 марта.

«На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2A4 после того, как 24 февраля мы передали первые четыре единицы», — заявил Блащак.

По его словам, Польша готова запустить сервисный центр, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков Leopard. В частности, речь идет и о версии Leopard 1.

«Это проблема, с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard. Но ее может решить, прежде всего, немецкая вооруженная промышленность... Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину», — добавил Блащак.

В тему: 24 февраля в Украину прибыли первые польские танки Leopard 2.

Тэги: общество, Польша, танки, новости Украины, война в Украине, Leopard 2

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