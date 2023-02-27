Названа опасность договора Украина-НАТО

Главное: В ISW объяснили опасность договора Украина-НАТО. Документ о сближении Киева и Альянса не предусматривает защиту по статье 5, объясняют аналитики.

Детали: Чиновники Великобритании, Франции и Германии ныне работают над договором Украина-НАТО. Однако этот документ не обеспечит страну должной защитой и может подтолкнуть к невыгодным переговорам со страной-агрессором Россией. Об этом заявили в своем отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили о публикации журналистов The Wall Street Journal, где сообщалось о подготовке договора по сближению с НАТО.

Точные положения соглашения не определены,однако официальные лица указали: пакт обеспечит ВСУ современным военным оборудованием, оружием и боеприпасами. Вместе с тем, Украина не получит защиту по статье 5 или силы НАТО в стране, что не соответствует требованиям к полному членству в Альянсе.

Официальные лица заявили, что пакт направлен на обеспечение Украины возможности вести контрнаступление, которое приведет Россию к столу переговоров и сдержит любую будущую российскую агрессию.

Издание отметил, что эти официальные лица высказали оговорку о способности Запада долго предоставлять Украине оружие и поддерживать способность украинских сил полностью отвоевать давно оккупированные территории, такие как Крым.

«Президент России Владимир Путин не дал никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс по поводу своих заявленных максималистских целей, включающих „нейтралитет“ и демилитаризацию Украины, а также де-факто смену власти в Киеве, о чем постоянно сообщал ISW», — отметили аналитики.

В тему: В НАТО выдвинули Украине новое условие для членства в Альянсе.