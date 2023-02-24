Украина решила впервые в истории отказаться от импорта газа, — Bloomberg

Главное: Украина решила отказаться от импорта газа. Если эта попытка окажется успешной, это будет первым подобным случаем в истории страны.

Детали: На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину НАК «Нафтогаз» стремится в 2023 году избежать импорта газа благодаря внутренней добыче.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил глава компании Алексей Чернышев, отметив при этом, что для выполнения плана в этом году «Нафтогазу» необходимо увеличить добычу на 8%, а частным компаниям на 16%.

Как говорится в материале, если попытка избежать импорта газа окажется успешной — это будет первым подобным случаем в истории Украины.

В «Нафтогазе» напомнили, что Международный валютный фонд подсчитал, что в 2023 году Украине придется покупать 5 млрд кубов газа, однако в в компании отметили, что это будет худший сценарий.

По словам Чернышева, с конца октября компания приобрела около половины из 2 млрд кубометров топлива, которые планировала закупить.

В тему: В Украине серьезно подешевел газ.