В Казани пылает склад рядом с пороховым заводом

Главное: В Казани горит склад с резинотехническими изделиями. Рядом расположен пороховой завод.

Детали: В российской Казани сегодня, 14 февраля произошел пожар. Там загорелся склад с резинотехническими изделиями, возле которого находится пороховой завод. Об этом сообщает местное издание «Татар Информ».

«Пожар, черный дым от которого видели во всех районах Казани, произошел в складском помещении с резинотехническими изделиями, сообщили», — пишет издание, ссылаясь на комментарий российское МЧС.

Как стало известно, горит склад по улице Архангельская, сейчас на месте работают пожарные.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Между тем, Telegram-каналы пишут, что по адресу, куда выехали пожарные, расположены Волжско-Камский оконный завод, «Автотрейдсервис», «Топ-комплект», «Резерв Групп», а также ряд компаний, занимающихся окнами.

Там добавляют, что неподалеку от места пожара находится пороховой завод.

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