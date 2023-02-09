Россияне создают на оккупированных территориях «кадетские корпуса»

Главное: На временно оккупированных территориях россияне начали создавать «кадетские корпуса». Родителей принуждают отдавать в такие «корпуса» своих детей.

Детали: Российские оккупанты создают на захваченных территориях Украины так называемые «кадетские корпуса». Об этом замминистра обороны Анна Маляр сообщила в Telegram.

Она отметила, что большие потери на фронте вынуждают Россию проводить длительную и экстренную мобилизацию. Так, на оккупированных территориях начали создавать «кадетские корпуса».

Один из таких в этом году открылся в городе Старобельск Луганской области, подобные хотят открыть в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонской области. Россияне принуждают родителей отдавать в такие «корпуса» своих детей.

Также оккупанты продолжают вербовать заключенных в тюрьмах на оккупированных территориях. Их забирают в частные военные компании.

«Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола», — отмечает Маляр.

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