Компания Boeing планирует массовые увольнения сотрудников в этом году

Главное: Компания Boeing будет сокращать сотрудников. Работу в этом году потеряют две тысячи человек.
Детали: Американская авиастроительная компания Boeing будет массово увольнять сотрудников. В 2023-м году работу потеряют две тысячи человек, пишет издание Seattle Times.
Ожидается, что «чистка», в основном, коснется финансового департамента и отдела кадров компании.
Отмечется, что часть функций тех, кто подвергнется сокращению, будет передана на аутсорсинг компании Tata Consulting Services.
В тему: В Amazon начались массовые увольнения.