Компания Boeing планирует массовые увольнения сотрудников в этом году

Главное: Компания Boeing будет сокращать сотрудников. Работу в этом году потеряют две тысячи человек.

Детали: Американская авиастроительная компания Boeing будет массово увольнять сотрудников. В 2023-м году работу потеряют две тысячи человек, пишет издание Seattle Times.

Ожидается, что «чистка», в основном, коснется финансового департамента и отдела кадров компании.

Отмечется, что часть функций тех, кто подвергнется сокращению, будет передана на аутсорсинг компании Tata Consulting Services.

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