Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 129 030 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 129 030 солдат. Уничтожено 3 211 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 2 февраля.

Сообщается, что погибли уже 129 030 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 211 танков, 6 382 боевые бронированные машины, 2 212 артиллерийских систем, 458 реактивных систем залпового огня, 222 средства ПВО, 293 самолета, 284 вертолета, 1 951 БПЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 064 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 200 единиц специальной техники.

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