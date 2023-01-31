За сутки РФ потеряла в районе Бахмута более 500 оккупантов

Главное: За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили и ранили в районе Бахмута более полутысячи оккупантов. Россияне не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение группировки ВСУ в Бахмуте, заверил Сергей Череватый.

Детали: За минувшие сутки российские оккупанты в ходе боев в районе города Бахмут Донецкой области потеряли более 500 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона во вторник, 31 января.

«Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника — там они 197 раз наносили удары ствольно-реактивной артиллерией по нашим позициям, произошло 42 боевых столкновения. Враг мощно потерял за эти сутки в личном составе: 277 врагов убито, 258 получили ранение разной степени», — рассказал Череватый.

Он уточнил, что основные боевые действия происходили в районе Спорного, Красной Горы, Парасковиевки, Бахмута и Клещиевки.

Череватый заверил, что россияне не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение группировки ВСУ в Бахмуте.

«Пока что это им не удается, делается все, чтобы они как раз не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда, амуниция», — отметил он.

Отвечая на вопрос о возможности отхода подразделений из Бахмута, спикер Восточной группировки напомнил, что такие решения принимаются в контексте общей обстановки для сохранения личного состава и занятия лучших позиций, и проводятся они в несколько этапов.

«У командования есть разные варианты действий, командование следит постоянно за врагом и на каждое его действие у нас есть противодействие», — заверил Череватый.

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