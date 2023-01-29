Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 126 160 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 126 160 солдат. Уничтожено 3 197 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 29 января.

Сообщается, что погибли уже 126 160 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 197 танков, 6 366 боевых бронированных машин, 2 195 артиллерийских систем, 453 РСЗО, 221 средство ПВО, 293 самолета, 284 вертолета, 1 947 БПЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 037 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 199 единиц специальной техники.

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