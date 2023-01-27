ЕС на полгода прoдлил санкции против России

Главное: ЕС принял решение продлить санкции против России на полгода — до 31 июля 2023 года. В настоящее время санкции состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничение поставок нефти, торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования и предметов роскоши.

Детали: Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции, направленные против отдельных секторов экономики страны-агрессора России еще на шесть месяцев — до 31 июля 2023 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в пятницу, 27 января.

«Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины», — говорится в сообщении.

Указано, что в настоящее время санкции состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничение торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Ограничения также охватывают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации.

«Перед лицом агрессивной войны России ЕС решительно поддерживает Украину и ее народ и непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», — добавили в Совете ЕС.

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