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Новости > ЕС на полгода продлит все экономические санкции против России

ЕС на полгода продлит все экономические санкции против России

Агата Кловская
25.01.23 13:53
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ЕС на полгода продлит все экономические санкции против России

Главное: Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против РФ. Срок ограничений согласились продлить еще как минимум на полгода.

Детали: Послы Евросоюза одобрили продление всех применяемых ЕС экономических санкций против России за ее агрессию против Украины. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС официально дали „зеленый свет“ на продление всех экономических санкций Европейского союза против России еще на шесть месяцев», — написал он.

Отметим, что еще в 2014 году Евросоюз ввел экономические санкции, направленные против ряда секторов экономики России, за развязанную агрессию против Украины и с тех пор эти ограничения продлевают.

В тему: Евросоюз ударил санкциями по российскому ВПК.

Тэги: Евросоюз, Россия, санкции, война в Украине

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