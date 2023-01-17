Данилов назвал следующую после Украины жертву России

Главное: Российская Федерация может развязать полномасштабную войну против еще одного государства-соседа. Как считает секретарь СНБО Алексей Данилов, очередной целью РФ может стать Казахстан.

Детали: Россия может начать военное вторжение в Казахстан. Об этом в понедельник, 16 января, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его мнению, РФ вынашивает такие планы.

«На сегодняшний день Казахстан — это следующая страна, в которую будет иметь большое желание войти российская современная террористическая группировка», — заявил он.

Впрочем, по мнению чиновника, пока РФ не действует активно в этом направлении.

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