В Новой Зеландии ввели необычный «религиозный» запрет

Главное: Необычный запрет ввели в Новой Зеландии. Тут запретили называть детей «религиозными и аристократическими» именами.

Детали: В Новой Зеландии запретили «религиозные» имена для новорожденных. Список публикует МВД страны.

Среди запрещенных имен – Король (King), Святой (Saint) и Мессия (Messiah).

Информируется: «Существуют правила, гарантирующие, что имена не оскорбляют своих владельцев, имеют разумную длину и не представляют официальный титул или звание».

Отмечается, что самым часто отклоняемым именем в 2022-м году было имя Король, отклоненное девять раз. С 2009-го года это имя чаще всего не разрешают давать детям в стране.

Также отклоненными именами в прошлом году были Святой (восемь раз), Монарх (семь раз), Мессия (четыре раза), Принц и Принцесса (по семь).

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