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Новости > Запорожский митрополит УПЦ передал Святогорской лавре 200 тыс грн

Запорожский митрополит УПЦ передал Святогорской лавре 200 тыс грн

Александра Кудрявцева
01.01.23 18:46
274
Запорожский митрополит УПЦ передал Святогорской лавре 200 тыс грн
Главное: Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука передал Успенской Святогорской лавре финансовую помощь в размере 200 тысяч гривен.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, средства собрали прихожане храмов Запорожской епархии в течение двух недель.
 
Во время визита 25 декабря владыка общался с наместником обители митрополитом Святогорским Арсением, а также осмотрел храмы и корпуса лавры, пострадавшие в результате боевых действий.
 
«Сегодня, когда в нашей многострадальной стране идет война, в результате боевых действий Святогорская лавра сильно пострадала: повреждены не только корпуса и храмы, но и погибли люди — монахи и мирные жители, нашедшие убежище в обители», — говорится на сайте епархии.
 
В тему: Волонтеры Черновицкой епархии УПЦ доставили 20 гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука, Святогорская лавра

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