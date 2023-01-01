Волонтеры Черновицкой епархии УПЦ доставили 20 гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Главное: В Святогорскую лавру волонтёры Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви доставили около 20 тонн гуманитарной помощи.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua , в гуманитарный груз продукты питания, бытовая химия, средства личной гигиены, лекарства, полотенца, комбикорм для животных, стройматериалы и другое.

Часть гумпомощи — в том числе более 20 зимних курток для братии — была закуплена на средства, собранные настоятелем Свято-Покровского прихода в Берлине протоиереем Андреем Сикоевым по благословению правящего архиерея Германской епархии РПЦЗ митрополита Берлинского и Германского Марка (Арндта).

Также верующие из Германии передали в обитель суповые концентраты, шампунь, нитки для вязания, аккумуляторы.

К сбору приобщились верующие Черновицко-Буковинской епархии: фермеры пожертвовали для Святогорской обители яблоки и овощи.

«Огромная благодарность всем неравнодушным украинцам, которые пересылают пожертвования на нашу карточку. В этот раз на собранные средства были закуплены поликарбонат, рулон жидкого стекла», — рассказала координатор сбора, прихожанка Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Оксана (Мария) Цюга.