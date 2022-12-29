В УПЦ считают, что запрещая Церковь власть воюет с украинским народом - пресс-конференция в Лавре

Главное: Власть борется не с отдельными личностями, которые нарушают закон, а борется с Церковью.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов сказал на пресс-конференции «Итоги деятельности УПЦ в 2022 году», которая прошла 29 декабря в Киево-Печерской лавре.

«Несмотря на то, что должностные лица заявляли, что выполняют соответствующие контртеррористические мероприятия по выявлению неблагонадежных элементов, мы видим по совокупности обстоятельств, что происходит борьба не против отдельных личностей, которые нарушают закон, а против религиозной структуры, против Церкви», — заявил глава Юротдела УПЦ

Отец Александр отметил, что, запрещая Украинскую Православную Церковь, некоторые политики считают, что они воюют с Россией, но на самом деле они воюют с украинским народом.

Глава юротдела УПЦ считает, что военное положение не основание для запрета Церкви.

«Во время военного положения или чрезвычайного положения права человека могут быть ограничены. Но перечень этих прав исчерпывающий, и он содержится в нашей Конституции. Права могут быть ограничены только в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка, для защиты прав и свобод тех или иных личностей. Практика Европейского суда говорит о том, что какие-либо другие обстоятельства не могут быть использованы. Ни военное положение, ни чрезвычайное положение, ни национальная безопасность, никакие другие причины не могут быть использованы чтобы ограничить деятельность религиозной организации в Украине», — заявил протоиерей Александр Бахов.

Он также прокомментировал возможную инициативу о запрещении священносужителям УПЦ доступ в ВСУ применив закон «О свободе совести и религиозных организациях» по отношению к канонической Церкви.

«Хотел бы обратить внимание на одну существенную деталь: предположим, что этот закон применяют по отношению к УПЦ . В этом законе есть норма, которая запрещает священнослужителям, проповедникам и другим представителям УПЦ доступ к ВСУ и других военным формированиям. И в этом случае, большинство граждан Украины не смогут выполнять свои конституционные обязанности», — заявил юрист.