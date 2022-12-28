Украина планирует разработать дроны, способные сбивать иранские «мопеды»

Главное: Украина планирует разработать дроны класса «воздух-воздух» для борьбы с «шахидами». Ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте.

Детали: Украина планирует разработать беспилотники класса «воздух-воздух», которые смогут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает ABC.

По словам министра, Украина уже проводит исследования и разработки дронов, которые могут бороться с другими беспилотниками.

«Я уже могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте», — отметил Федоров.

Кроме того, он рассказал, что Украина закупила около 1400 беспилотников для разведки, наблюдения за полем боя и рекогносцировки. Следующий шаг, по словам министра, — оснащение армии ударными беспилотниками.

Он уточнил, что речь идет как о дронах-камикадзе, так и об ударных. Часть из них разрабатываются в Украине.

Федоров подчеркнул, что в будущем миссий с ударными беспилотниками станет больше.

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