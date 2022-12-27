В УПЦ заявили, что несмотря на решение Конституционного суда, отсутствуют какие-либо законные основания для переименования Церкви

Главное: Украинская Православная Церковь зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор Украинская Православная Церковь зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ , ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в Киеве.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом сказал Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя решение Конституционного суда, которым он признал изменения в статью 12 закона «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которым религиозные организации, имеющие религиозные центры управления в РФ, должны это указать в своем названии, конституционном.

«Конституционный суд Украины признал закон о переименовании конституционным. В то же время, следует отметить, что Решение Конституционного Суда не обязывает Украинскую Православную Церковь изменить свое название, оно только касается соответствия закона о переименовании Конституции Украины», — отметил протоиерей Александр Бахов.

Глава Юридического отдела обратил внимание, что «в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об Украинской Православной Церкви».

«Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ , ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в Киеве. Все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине», — подчеркнул юрист.

Отец Александр подчеркнул: «таким образом, несмотря на решение Конституционного Суда, следует отметить, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к Украинской Православной Церкви».