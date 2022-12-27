В СБУ рассказали о массовых кибератаках в этом году

Главное: Украину атакуют хакеры. О масштабах рассказали в СБУ.

Детали: В уходящем 2022-м году в Украине нейтрализовали более 4,5 тысяч кибератак. Об этом поведали в СБУ.

Начальник департамента кибербезопасности спецслужбы Илья Витюк поведал: «Мы подошли к 2022-му году, имея позади восьмилетний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве продолжалась и раньше. К моменту вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными тренировками перед вторжением».

Уточняется, что в 2020-м году было 800 кибератак, а в 2021-м – 1,4 тысячи.

Сообщается, что Россия наносит более десяти кибератак в сутки, о большинстве из которых украинцы даже не знаешь.

Уточняется, что в зоне особого внимания находятся энергетика, логистика, военные объекты, базы данных органов власти и информресурсы.

Резюмируется: «Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из работающих по нам российских спецслужб знаем поименно. Идет работа по их документированию. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала».

В тему: В прошлом году хакеры украли более двух миллиардов логинов и паролей пользователей.