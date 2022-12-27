В «Укрэнерго» предупредили о фейках по поводу аварийных отключений

Главное: В «Укрэнерго» заявили, что аварийные отключения света исчезнут только после полного прекращения вражеских атак на энергосистему Украины. Любая другая информация является фейком и российским ИПСО.

Детали: В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии в Украине. Об этом сообщает «Укрэнерго» в понедельник, 26 декабря.

Указано, что ложная информация распространяется со ссылкой на поддельную страницу компании.

«Это попытка взбудоражить общество ложной информацией», — отметили в «Укрэнерго».

Там напомнили, что аварийные отключения — это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

«Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему», — добавили в «Укрэнерго».

Официальные страницы компании — Facebook и канал в Telegram.

«Все другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российским ИПСО. Увидите новый подлог — пожалуйста, сообщайте нам», — резюмирвали в компании.

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