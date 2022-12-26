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Новости > В Украине тестируют новый дрон, который недоступен для вражеских ПВО

В Украине тестируют новый дрон, который недоступен для вражеских ПВО

Агата Кловская
26.12.22 14:59
88
В Украине тестируют новый дрон, который недоступен для вражеских ПВО

Главное: В Украине тестируют новый дрон «Довбуш». Особенностью этого БПЛА является то, что он недоступен для вражеских ПВО.

Детали: Через несколько месяцев Украина приблизится к созданию ударных беспилотников, которые смогут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров. Такое мнение в эфире единого национального телемарафона высказал сооснователь «Монобанка» и разработчик украинского БПЛА «Довбуш Т-10» Владимир Яценко.

«Сейчас все говорят, как далеко может полететь беспилотник, 400 или 600 километров. Но на самом деле главная задача — уменьшить погрешность, то есть разработать высокоточное оружие. Если наши беспилотники смогут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров, наша страна автоматически перемещается в высшую лигу мировых производителей оружия. Так как страны, имеющие высокоточное оружие, как, например, Himars, можно пересчитать по пальцам. Тот прогресс, который сейчас в Украине, и сообщество, которое создалось вокруг производства, в том числе беспилотников, нам позволяют быть оптимистами. Считаю, что через несколько месяцев мы приблизимся к оборудованию, которое можно будет называть высокоточным оружием. На сегодняшний день лучшие специалисты работают над этой темой», — рассказал Яценко.

По его словам, этот многофункциональный БПЛА можно модернизировать в разведывательный или ударный дрон.

Кроме того, благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию украинский дрон недоступен для вражеских сил РЭБ и ПВО.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день Украине нужно 500-600 беспилотников, которые контролируют территорию «24/7». По словам Яценко, ему удалось наладить производство более десяти беспилотников в день. Все готовые «довбуши» бесплатно передают ВСУ.

В тему: Украинский дрон-камикадзе с дальностью полета в 1000 км почти готов к бою.

Тэги: общество, беспилотник, дрон, новости Украины, война в Украине

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