Маск сделал важное заявление по поводу акций Tesla

Главное: Илон Маск обещает не продавать акции Tesla. В ближайшие два года.

Детали: Основатель компании Tesla Илон Маск сделал важное заявление. Он озвучил его у себя в Twitter.

Так, миллиардер написал следующее: «Я не буду продавать акции в течение, не знаю, как минимум 18-24 месяцев».

Толстосум добавил: «Вы можете рассчитывать на меня – никаких продаж акций до, возможно, не знаю, 2025 года или что-то в этом роде».

Стоит добавить, что стоимость акций в последнее время падала из-за опасений, что Илон Маск будет уделять больше внимания приобретенному им Twitter в ущерб автопроизводителю.

При этом миллиардер активно продавал их, чтобы приобрести социальрную сеть и стабилизировать ее финансовую ситуацию.

Примечательно, что после последнего заявления стоимость акций выросла на 2%.

В тему: Маск поставил необычное условие для своего ухода с поста гендиректора Twitter.