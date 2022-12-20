В УПЦ озвучили размеры помощи ВСУ и переселенцам

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней
Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW
Россияне ведут себя в Мелитополе так же, как перед бегством из Херсона, — ВСУ
Количество «хороших» русских в Украине уверенно приближается к отметке в 100 тысяч
В ЕС согласовали потолок цен на газ
Отключения по по 10 часов в день - новая реальность для Киева
Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
Молдова ожидает нападения со стороны РФ в 2023 году
В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны
Стали известны подробности ночной атаки дронов на Киев