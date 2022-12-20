В УПЦ озвучили размеры помощи ВСУ и переселенцам

Главное: На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 20 декабря озвучили размеры помощи беженцам и военнослужащим.

За десять месяцев войны более 50 тысяч вынужденных переселенцев получили жилищную и эвакуационную помощь в наших епархиях. Пострадавшим от военных действий выдано почти 3 тыс 500 тонн гуманитарной помощи и выделено более 25 миллионов гривен финансовой помощи.

Украинская Православная Церковь предоставила помощь для закупки медицинских препаратов на сумму более 1,5 миллиона гривен. Более 550 тысяч порций обедов верующие раздали нуждающимся и малоимущим людям.

Вооруженным Силам Украины и бойцам Территориальной обороны УПЦ передала более 180 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, раненым военнослужащим была оказана медицинская помощь на сумму почти 4 миллиона гривен. Архиереи, духовенство, студенты духовных школ и миряне регулярно сдают кровь для раненых и пострадавших.

Для защитников Украины было закуплено и передано 80 автомобилей .

Отмечается, что общая сумма помощи для ВСУ составляет около 30 миллионов гривен.