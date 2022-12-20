В столице ученики воскресной школы УПЦ посетили в больнице воинов ВСУ

Главное: Воспитанники воскресной школы храма Воспитанники воскресной школы храма УПЦ святых апостолов Петра и Павла на Куреневке поздравили с праздником святого Николая более 150 военных ВСУ, которые проходят лечение в 8-й клинической больнице Киева.

Сладкие подарки и памятные игрушки с изображением ангела-хранителя были переданы по инициативе маленьких верующих, которые выразили желание поделиться с военными радостью зимних праздников.

«Мы захотели принести немного новогоднего настроения и подарить Защитникам наши работы, чтобы они скорее поправлялись», — говорит воспитанник воскресной школы Коля Жабченко.

Маленькие прихожане Украинской Православной Церкви на занятиях в воскресных школах приобщаются к помощи защитникам Украины: создают и передают на фронт окопные свечи, разжигатели и гостинцы бойцам, выполняющим задания в зоне активных боевых действий.

«Дети, которые растут во время ведения войны, не потеряли детство, они согласились отложить и провести рядом с родителями, которые сегодня защищают Родину от врага», — делятся учителя и родители.

В конце прихожане поблагодарили врачей, пожелали сил, крепости и вручили сладкие подарки.