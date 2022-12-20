В Украине заметно похолодает

Главное: Синоптики прогнозируют похолодание в Украине. Температура воздуха ночью будет около 6-11 градусов мороза, а на севере Левобережья столбики термометров опустятся до −15 градусов.

Детали: Сегодня, 20 декабря, погода в Украине будет облачная, но без осадков на большинстве территорий страны. Лишь в северных областях утром и днем ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщается в прогнозе погоды от Украинского гидрометцентра.

В областях, где ожидается снегопад, на дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет с юго-запада, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет около 6-11 градусов мороза, а на севере Левобережья столбики термометров опустятся до −15 градусов.

Днем будет теплее — от −2 до +3, а в Прикарпатье, Одесщине и Крыму — +2+7.

В Киеве и области 20 декабря облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах — гололедица.

Ночью в Киевской области будет −6-11 градусов, а днем от −2 до +3. В Киеве ночью столбики термометров покажут —7-9, а днем около 0.

В тему: Украину накрыли весьма серьезные морозы.