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Новости > Стали известны подробности ночной атаки дронов на Киев

Стали известны подробности ночной атаки дронов на Киев

Агата Кловская
19.12.22 10:18
86
Стали известны подробности ночной атаки дронов на Киев

Главное: Киев снова атаковали дроны. Сбили 18 беспилотников.

Детали: В ночь на понедельник, 19 декабря, Киев атаковали дроны дроны Shahed-136/131. Подробности поведали в КГВА.

В небе над украинской столицей зафиксировали 23 беспилотника, 18 из которых удалось сбить.

Отмечается: «Обошлось без пострадавших, однако обломками повредило проезжую часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе».

Кроме этого есть попадание в объект критической инфраструктуры – аварийные службы уже устраняют последствия.

В тему: Ночью Украину вновь атаковали дроны.

Тэги: Киев, общество, война, новости Украины, дроны, Shahed-136

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