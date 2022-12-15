На Марсе зафиксировано мощное землетрясение

Главное: Зонд NASA зафиксировал на Марсе мощное землетрясение. Предыдущий рекорд землетрясения составлял 4,2 балла и был установлен в августе предыдущего года.

Детали: Космический аппарат NASA InSight зафиксировал самое сильное и продолжительное землетрясение на Марсе. Об этом сообщает New Atlas.

Землетрясение, получившее обозначение S1222a, произошло 4 мая 2022 года и имело магнитуду 4,7.

«Энергия, высвобожденная этим новым землетрясением, эквивалентна кумулятивной энергии всех других землетрясений, которые мы видели по сей день. И хотя само событие произошло на расстоянии более 2 000 км, волны, зафиксированные на InSight, были настолько велики, что почти перенасытили наш сейсмометр», — сказал Джон Клинтон, соавтор исследования, описывающего это событие.

Также эксперты отмечают, что у этого мощного землетрясения было и несколько примечательных особенностей. Например, S1222a длилось не менее четырех часов, что более чем в два раза превышает продолжительность предыдущего землетрясения, и это первое в истории землетрясение, которое послало сейсмические волны по всей поверхности Марса.

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