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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Как происходит съемка проморолика в студии LANET PRODUCTION

Как происходит съемка проморолика в студии LANET PRODUCTION

Автор: «Фраза»
14.12.22 13:01
80
Как происходит съемка проморолика в студии LANET PRODUCTION

Часто именно проморолик — это первое, что позволяет познакомиться клиенту с компанией, товаром или услугой. Ввиду того, что мы живем в эпоху клипового мышления и популярности Tik-Tok, Reels и т.д., промо ролик должен быть коротким, но емким, давая максимум важной информации о предмете съемки. Если вы хотите заняться созданием проморолика, но не знаете, как это сделать, рекомендуем вам обратиться к профессионалам.

Съемка видео в студии LANET PRODUCTION

Студия LANET PRODUCTION занимается созданием фото- и видеоматериалов, в частности изготовлением промороликов. Команда LANET PRODUCTION — это объединение творческих людей, которые любят свою работу и нацелены на качественный результат. В портфолио LANET PRODUCTION — яркие работы разных жанров. Среди них:

● проморолики;

● клипы;

● документалки;

● интервью;

● рекламные ролики

● мультфильмы и другие.

Ознакомиться с примерами работ можно на сайте студии в разделе «Портфолио».

Как снимается проморолик на заказ командой LANET PRODUCTION

Чтобы снять проморолик, необходимо не только правильно организовать работу творческого коллектива, но и настроить доверчивые взаимоотношения с клиентом и выяснить, что он ожидает от видео, на какой результат нацелен. Поэтому перед созданием ролика проводиться несколько встреч с заказчиком, во время которых обсуждаются детали проекта. Затем наступает этап написания сценария промо ролика. После этого снимаются несколько тестовых роликов, которые демонстрируются клиенту для утверждения идей. К тому же по желанию заказчик может присутствовать во время съемочного процесса.

Также при необходимости LANET PRODUCTION может провести кастинг актеров для вашего проморолика и подобрать наиболее подходящих для концепции видео персонажей.

Ролики снимаются с помощью профессионального оборудования. Это:

● 4K, RAW, S-Log, Slow Motion, High fps видеокамеры;

● комплект операторской аппаратуры и оборудования для съемки;

● набор студийного света и аксессуаров к нему и т.д.

Съемка может проходить в разных местах в зависимости от концепции видео. Кроме того, студия может снимать на собственных локациях.

Съемочная площадка имеет четыре специально оборудованных площадки:

1. Блог-локация.

2. Зона для съемки интервью.

3. Творческая зона.

4. Фотозона со сменными разноцветными фонами.

После съемки проморолика следующими этапами есть постпродакшн и финализация. На этой стадии осуществляется обработка видео, чтобы оно было красочным, интересным и привлекало внимание зрителей. Также специалисты LANET PRODUCTION мастерски владеют навыками компьютерной графики, поэтому если нужно немного магии в видео — команда только за.

К тому же студия имеет базу дикторов. Поэтому, если вам необходим чистый поставленный голос для озвучки проморолика, вам не нужно искать его, вы можете выбрать самый подходящий женский, мужской или детский голос в базе LANET PRODUCTION. А о музыкальном сопровождении вашего видео позаботится композитор студии.

Чтобы заказать проморолик в LANET PRODUCTION, обращайтесь: г. Киев, просп. Победы, 107, [email protected], +380930902782

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