США наказали компании, которые рискнули обойти нефтяное эмбарго

Главное: США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в подсанкционный перечень четырех физических и 26 юридических лиц.

Детали: На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США ввели санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна, которые торговали иранской нефтью в обход международного эмбарго.

Как говорится в сообщении Минфина США, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в подсанкционный перечень четырех физических и 26 юридических лиц.

Кроме того, заблокировано имущество одного судна, связанного с операциями в обход санкций.

Как говорится в сообщении, в партнерстве с высокопоставленными иранскими чиновниками сеть компаний Аяна способствовала поставкам иранской нефти в Китай и Россию.

Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получали Корпус стражей исламской революции.

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