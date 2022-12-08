Митрополит Онуфрий объяснил, что делать когда страшно

Главное: Когда человеку страшно надо читать короткие молитвы.

«Отчаяние, уныние — это духовный паралич, то есть те чувства, которые ведут человека к духовному параличу. Когда человек страдает и не сетует на Бога, а все мужественно терпит и благодарит Бога за все, то таким образом он проявляет свою любовь к Господу. Тогда такого человека Бог наполняет Своей удивительной благодатной силой, которая утешает человека в скорбях, болезнях, помогающих нам выживать там, где все умирают», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ отметил, что если будем любить Бога и друг друга, то отчаяние и уныние не будут иметь над нами власти.

«Когда человеку страшно, ему не хватает ни силы, ни веры читать великие молитвы. В этой ситуации надо читать короткие молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня», «Господи, помилуй!», «Пресвятая Богородица, спаси нас!», или еще какую-нибудь короткую, не поддаваться панике, а сконцентрировать все свои чувство на единственном: «Бог со мной, Он меня не покинет», — объяснил Архипастырь.