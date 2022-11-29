США объяснили, почему не спешат признавать Россию страной-спонсором терроризма

Главное: В США разъяснили позицию по признанию РФ страной-террористом. В Вашингтоне считают такой шаг «контрпродуктивным» и нацелены работать над санкциями против Москвы.

Детали: США пока не считают полезным признание России в качестве государства-спонсора терроризма, но выступают за дальнейшие ограничения для Москвы посредством санкций. Об этом 28 ноября заявила американский посол в НАТО Джулиан Смит во время брифинга для прессы, сообщает Голос Америки.

«Думаю, вы слышали комментарии президента (Джо) Байдена и других в администрации... Ощущение в Вашингтоне, что это действительно не нужно, и, на самом деле, может быть контрпордуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине или вывозить определенное количество зерна из Украины», — отметила представитель Вашингтона.

Смит подчеркнула, что по этой причине США «сосредоточены на том, чтобы со многими партнерами и союзниками в мире работать над санкциями и определять пути введения дополнительных ограничений, чтобы увеличивать давление на (президента РФ Владимира) Путина и его правительство».

Как пишет издание, посол США пообщалась с прессой в преддверии заседания НАТО в Бухаресте, которое будет посвящено вопросам войны в Украине, новой Стратегической концепции альянса, энергетической безопасности и защите критической инфраструктуры.

В тему: В НАТО признали Россию страной-террористом.