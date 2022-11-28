В столице сестры милосердия УПЦ посетили в больнице военных

Многие «пункти незламності» в Киеве не работают
Почти половина Киевской области обесточена
В ЕС признали обход санкций уголовным преступлением
Украине могут передать снаряды, способные бить по вражеским тылам
Сегодня в Киеве продолжат экстренно отключать свет
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87,9 тысяч солдат
Кличко поставил точку в вопросе об эвакуации киевлян
Стало известно об актуальном дефиците украинской электросистемы
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87 310 солдат
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 710 солдат
Зеленский назвал «пункты несокрушимости» в Киеве профанацией