Стубб привел интересные данные по поводу потерь России в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу войны в Украине. Сделал несколько интересных заявлений.

Политик сказал: «Первый год этой войны для Украины был борьбой за выживание. Потом три года – это была устойчивость, а сейчас это чисто математика».

Добавляется, что сегодня на одного погибшего украинского военного приходится восемь погибших россиян.

Также указывается: «Кроме того, популярность войны в России падает, то есть Украина сейчас имеет преимущество».

